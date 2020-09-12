Зюганов оценил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея на Красной площади в случае, если тело Ленина все же будет предано земле.

Союз архитекторов России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по повторному использованию Мавзолея Ленина (уже без тела самого Ленина внутри) на Красной площади. Организаторы уверяют, что политического заказа у них нетhttps://t.co/tNuZ2XoPSJ pic.twitter.com/sdzeyrluyY — РБК (@ru_rbc) September 12, 2020

Нахождение тела Владимира Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, считают в Союзе архитекторов. И утверждают, что это «является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

Впрочем, последователей идей Ленина все же решили привлечь к решению вопроса о дальнейшей судьбе Мавзолея ( кстати, находящегося под охраной ЮНЕСКО). Так, организаторы конкурса пригласили в жюри председателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова.

В комментарии «Политике Сегодня» бессменный лидер КПРФ рассказал, что не собирается участвовать в конкурсе, который, по его мнению, является провокацией на фоне происходящих в мире событий. Зюганов подчеркнул, что предложение об эксплуатации здания носит подстрекательский тон и исходит от тех, кто «ничего не сделал для страны».

«Это не Союз архитекторов России, а Союз подстрекателей и недоброжелателей нашей страны. [Об этом говорить] могут только люди, которые не понимают, что происходит в мире, в стране, что накаляется обстановка, что в данном случае следует требовать максимального сплочения общества. Даже Deutsche Bank опубликовал исследование, что катит эпоха хаоса. А те, кто не желает стране добра, будут сейчас подливать масла в огонь, в том числе и с помощью такого рода предложений. Оно аморально, противоестественно, и носит абсолютно подстрекательский тон», — был категоричен Геннадий Андреевич.

Абсолютное большинство россиян уважительно относятся к советскому времени, утверждает лидер КПРФ, ссылаясь на опрос «Левада-центра». Зюганов вспомнил об исторической роли Мавзолея Ленина: от него уходили солдаты в 1941 году защищать Москву, к Мавзолею в 1945 году победители кидали гитлеровские знамена.

«[Мавзолей] принимал и встречал Юрия Гагарина, ЮНЕСКО он занесен как уникальный объект, как и вся Красная площадь и Кремль. Всякие глупые предложения, некорректные, нетактичные, ничего для меня нового нет. Как только ситуация осложняется, так сразу вся свора либералов-реформаторов, реваншистов вылезает как тараканы из всех щелей», — подметил собеседник ПС.

На вопрос о том, примет ли предложение Зюганов стать членом жюри предстоящего конкурса, политик дал категоричный ответ.

«Да какое жюри? Я считаю, что это кощунство. Знаете, сколько там захоронено? Рядом с Лениным захоронено еще 400 человек. Это великие представители советской эпохи. Там 32 маршала похоронены, которые обеспечили нам победу во главе с Жуковым. Та Гагарин вместе со своими друзьями-космонавтами похоронены. Там великие гении, которые обеспечили ракетно-ядерный паритет. Речь идет в целом о некрополе великой советской эпохи. Чего вы тут с грязным рылом лезете в это святое место?» — подытожил лидер КПРФ.

Одно из предложений Союза архитекторов России — сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить в нем экспозицию об истории проектирования всех версий здания. Участники конкурса должны представить генеральный план с маршрутом, который связывал бы Мавзолей с музеем на Воздвиженке. При этом другие идеи использования приветствуются.

В 2017 году председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что перезахоронение Ленина произойдет, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Есть поколение, для которого имя вождя значит многое, поэтому, считает Матвиенко, эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям и идеалам.