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11:11   12 Сентября 2020
Политика

ЦИК Коми рассказал о явке на избирательные участки

ЦИК Коми рассказал о явке на избирательные участки

Избирком Коми рассказал о явке на избирательные участки в регионе, где проходят выборы главы республики, а также депутатов Госсовета и муниципальных советов.

По данным избиркомов, за первый день голосования явка составила 8,88% от общего числа избирателей. В голосовании в первый день поучаствовало более 58,3 тысячи жителей республики. Как отметил председатель избиркома республики Дмитрий Митюшев, в целом первый день голосования, то есть 11 сентября, прошел без эксцессов и нарушений. В воскресенье, 12 сентября, работать начали все 640 избирательных участков Республики Коми, отметил он.

В Коми на пост главы республики претендуют четыре кандидата: Владимир Уйба, Сергей Пономарев, Виктор Бетехтин и Андрей Никитин. 13 сентября в России проходит единый день голосования. В ряде регионов выбирают губернаторов.

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Автор: Василий Пименов
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