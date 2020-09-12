ЦИК Коми рассказал о явке на избирательные участки

Избирком Коми рассказал о явке на избирательные участки в регионе, где проходят выборы главы республики, а также депутатов Госсовета и муниципальных советов.

По данным избиркомов, за первый день голосования явка составила 8,88% от общего числа избирателей. В голосовании в первый день поучаствовало более 58,3 тысячи жителей республики. Как отметил председатель избиркома республики Дмитрий Митюшев, в целом первый день голосования, то есть 11 сентября, прошел без эксцессов и нарушений. В воскресенье, 12 сентября, работать начали все 640 избирательных участков Республики Коми, отметил он.

В Коми на пост главы республики претендуют четыре кандидата: Владимир Уйба, Сергей Пономарев, Виктор Бетехтин и Андрей Никитин. 13 сентября в России проходит единый день голосования. В ряде регионов выбирают губернаторов.