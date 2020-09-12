Россиянам напомнили о полагающейся им доплате к пенсии в 3500 рублей

Некоторые пожилые граждане в России имеют право на получение прибавки к пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Так, речь идет о пожилых россиянах, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей. Для этой категории пенсионеров недавно была возвращена индексация страховой части пенсии, благодаря чему их выплаты станут выше. Ранее они относились к категории работающих граждан.

Теперь выплаты пенсионеров-опекунов подлежат ежегодной индексации, пишет PRIMPRESS со ссылкой на ПФР. По словам председателя ведомства, в среднем прибавка к пенсии составит от 3 тысяч рублей до 3,5 тысячи рублей.

Россиянам ранее напомнили о прибавке к пенсии за трудовой стаж. Ее размер за 35 лет стажа для женщин и 40 лет для мужчин составит 1 тысячу рублей.