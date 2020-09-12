Оперштаб: в России за сутки выявлено 5488 новых случаев коронавируса

Российские врачи зарегистрировали 5488 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Из них бессимптомными носителями коронавирусной инфекции оказались 22,4%. Накануне было выявлено 5504 вновь заболевших.

Полностью выздоровело и было выписано за сутки 5428 человек, 119 человек скончались.

Всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах страны из них 873 535 человек выли успешно вылечены и выписаны, погибло 18 484 пациента. Актуальную информацию о распространении заболевания в России и мире можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.