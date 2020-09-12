Ученые рассказали о влиянии ретроградного Марса на человека

Период ретроградного Марса пройдет с 10 сентября по 14 ноября. Движение планеты в обратном направлении может влиять на изменения в самочувствии людей, рассказали ученые.

Астрологи считают, что Марс управляет гневом и желаниями человека. Планета ближе всего расположена к Земле, поэтому ее влияние сильнее, чем других небесных тел, уточнили исследователи. Человек во время такого явления чувствует нервозность, также он подвержен повышенной возбудимости.

Когда планета движется в обратном направлении, люди на Земле могут быть менее энергичными. В дни ретроградного Марса человек чувствует отсутствие сексуального влечения и сильную агрессию. Рекомендуется уделить внимание старым делам вместо новых начинаний. Также советуют не заниматься ремонтом.