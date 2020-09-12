Представитель ЛНР оценил пересмотр постановления о выборах в Донбассе

Представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник оценил пересмотр постановления о выборах в Донбассе со стороны Киева.

По словам политика, договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" на тему урегулирования ситуации на Украине, поможет конструктивно продолжить переговоры о Донбассе, которые сейчас оказались заблокированы.

"Договорились, что Рада приведет свое постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Такой шаг позволил бы продолжить конструктивную работу в контактной группе", — пишет Мирошник в Telegram-канале.

Переговоры состоялись накануне. Москву представлял советник "нормандской четверки" от РФ Дмитрий Козак, который по итогам встречи в Берлине заявил, что прорыва на переговорах не состоялось. По его словам, прошел обмен мнениями на тему урегулирования ситуации в Донбассе, но решения достигнуты не по всем пунктам.