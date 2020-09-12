Россиянам предложили участие в конкурсе на переделку Мавзолея Ленина

Руководство Союза архитекторов РФ сообщило о старте конкурса на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале организации.

Участие в конкурсе примут авторские коллективы, дипломированные архитекторы, студенты, дизайнеры, художники, а также обычные граждане России и стран СНГ, уточнили в опубликованном сообщении. Творческим деятелям предложили создать эскиз проекта использования здания мавзолея на Красной площади в роли музея.

Вдобавок к этому, предлагается проработать маршрут, который соединит Музей русской архитектуры на улице Воздвиженка с известным столичным комплексом. Об этом сообщает РИА Новости.