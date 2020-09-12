Беглов посетил праздничный молебен в Свято-Троицком соборе

В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского праздничную Божественную литургию и молебен возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Глава города Александр Беглов посетил Свято-Троицкий собор.

Православные петербуржцы сегодня празднуют День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие посетили губернатор Северной столицы и спикер ЗакСа, передают "Невские Новости".

Всем людям, которые пришли на праздник, рекомендовано быть в медицинских масках. Батюшка на входе контролирует наличие средств индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию во избежание риска подхватить вирус.