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10:19   12 Сентября 2020
Общество

Беглов посетил праздничный молебен в Свято-Троицком соборе

Беглов посетил праздничный молебен в Свято-Троицком соборе

В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского праздничную Божественную литургию и молебен возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Глава города Александр Беглов посетил Свято-Троицкий собор.

Православные петербуржцы сегодня празднуют День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие посетили губернатор Северной столицы и спикер ЗакСа, передают "Невские Новости".

Всем людям, которые пришли на праздник, рекомендовано быть в медицинских масках. Батюшка на входе контролирует наличие средств индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию во избежание риска подхватить вирус.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #беглов #невский

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