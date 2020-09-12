Назван способ предотвратить образование тромбов без лекарств

Густая кровь в организме способствует увеличению риска образования тромбов в кровеносных сосудах. Поэтому эксперты рассказали, как можно без лекарств разжижать кровь и предотвращать нежелательные последствия.

Разжижения крови, как известно, можно добиться с помощью специальных препаратов. Однако они не всегда сказываются на организме только положительно. Поэтому стоит прибегнуть к другим методам — например, добавить в рацион имбирь. В этом полезном растении содержится гингерол, который в соединении с кислотами предотвращает слияние тромбоцитов.

Обязательным стоит сделать и ежедневное употребление одного-двух зубчиков чеснока, поскольку он снижает риск образования тромбоцитов в крови. Также рекомендуется иногда съедать немного темного шоколада, так как он богат теобромином, флавоноидами и проантоцианидинами.

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