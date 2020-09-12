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10:03   12 Сентября 2020
Политика

Ким Чен Ын признался, что оскорблен совместными учениями США и Южной Кореи

Ким Чен Ын признался, что оскорблен совместными учениями США и Южной Кореи

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в личной переписке с президентом США Дональдом Трампом заявил, что был оскорблен, узнав о совместных учениях Соединенных Штатов и Южной Кореи 19-2 Dong Maeng, прошедших в августе 2019 года. О этом сообщает The Times. 

В обнародованном послании лидер КНДР заявил, что рассчитывал на то, что США отменят или перенесут маневры в преддверии переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

Издание отмечает, что именно этот момент мог служить причиной провала дипломатических усилий США, направленных на прекращение ядерных программ Северной Кореи. Учения двух стран Ким Чен Ын счел подготовкой к вторжению, подчеркивает The Times.

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Автор: Василий Пименов
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