Депутат бундестага рассказал, кто препятствует строительству "СП-2" в ФРГ

Происшествие с блогером Алексеем Навальным может быть использовано против России, чтобы подорвать отношения с Германией, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Немецкое правительство уже анонсировало возможное введение санкций против строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с главой ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексеем Навальным. Готовность закрыть российский проект выразил Христианско-демократический союз (ХДС) на совещании в бундестаге, сообщил Вальдемар Гердт.

Политик добавил, что ХДС пожелал "наказать Россию", и решил, что союз очень послушно следует версии своего "хозяина" — США, передает "360".