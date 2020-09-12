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9:24   12 Сентября 2020
Политика

Депутат бундестага рассказал, кто препятствует строительству "СП-2" в ФРГ

Депутат бундестага рассказал, кто препятствует строительству "СП-2" в ФРГ

Происшествие с блогером Алексеем Навальным может быть использовано против России, чтобы подорвать отношения с Германией, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Немецкое правительство уже анонсировало возможное введение санкций против строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с главой ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексеем Навальным. Готовность закрыть российский проект выразил Христианско-демократический союз (ХДС) на совещании в бундестаге, сообщил Вальдемар Гердт.

Политик добавил, что ХДС пожелал "наказать Россию", и решил, что союз очень послушно следует версии своего "хозяина" — США, передает "360".

"Правящая партия принимает или подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы своей собственной страны и своего народа", — приводит телеканал его слова.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #санкции #навальный #СП-2

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