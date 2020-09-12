Захарова отметила актуальность минских договоренностей

Минские договоренности не потеряли своей легитимности и остаются "актуальными как никогда", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире телеканала RTVI дипломат отметила, что по урегулированию на Донбассе нужно держаться минских договоренностей, передает РИА Новости.

"Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами. Ровно то, что там записано, должно быть реализовано", - сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что речь идет "об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы" .

США обостряют отношения с РФ вводом санкций против россиян, добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, введенные ограничения отрицательно влияют на взаимоотношения Вашингтона и Москвы.