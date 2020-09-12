National Interest: США нужно опасаться союза России с КНР

Укрепление отношений между Россией и Китаем может нести собой огромную угрозу для США, считает эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По его мнению, отношения Москвы и Пекина перешли на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. Так, в августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию "выступить против гегемонии и односторонности".

"Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду", — отмечает в своей статье Бэндоу.

Автор публикации не обошел стороной укрепившиеся связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай демонстрируют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.

Бэндоу считает, что американскому руководству нужно пойти на компромиссы с российскими политиками, которые устроят все стороны. Например, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО. Конечная цель Вашингтона, по мнению эксперта, должна состоять в том, чтобы помешать РФ стать союзницей Китая.

В заключении Бэндоу отметил, что США и Европе нужно стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией, поскольку такой подход будет гораздо полезнее с точки зрения укрепления безопасности Соединенных Штатов.