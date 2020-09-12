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7:40   12 Сентября 2020
Экономика

Аналитик Сигал рассказал, в каких сферах деятельности вырастет зарплата

Аналитик Сигал рассказал, в каких сферах деятельности вырастет зарплата

Заработная плата вырастет у строителей, золотодобытчиков, промышленников и производителей техники в 2021 году. Однако размер зарплаты все равно не сможет удовлетворить россиян. Такое мнение выразил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Зарплаты вырастут приблизительно от трех до пяти процентов, но в лучшем случае эта сумма покроет инфляцию, которая по ожиданиям Минэкономразвития РФ в следующем году составит четыре процента, сообщил аналитик. По его словам, в реальности инфляция может быть еще больше.

Также он отметил, что есть отрасли, пострадавшие больше всех от пандемии коронавируса. К ним относятся туризм, ресторанный бизнес, фитнес-центры и другие, передает URA.RU.

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Автор: Василий Пименов
#деньги #зарплата #сферы

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