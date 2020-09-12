Китайские СМИ рассказали о преимуществах нового российского оружия

Российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс" отличаются такими боевыми свойствами, которые чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет китайский портал Sina.

Перевооружение российских ракетных войск на эти модели ракет "ставят Америку в безвыходное положение", отмечает автор материала. По его мнению, американское ПВО неспособно перехватить ракетный комплекс "Авангард" из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.

"Ракета "Авангард" за 15 минут долетит до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и дать отпор российской ракете", — отмечено в материале.

В гипотетическом конфликте между Россией и США, американские прибрежные районы покажут беззащитность перед атакой "Авангардами", несмотря на "самую совершенную систему обороны в мире". Саму ракету китайский портал назвал "шедевром российской армии", который по боевым характеристикам снаряда делает его "более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".