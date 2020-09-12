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7:12   12 Сентября 2020
Политика

Власти Грузии продлили приостановку регулярного авиасообщения до 31 октября

Власти Грузии продлили приостановку регулярного авиасообщения до 31 октября

Грузинские власти решили продлить приостановку международного регулярного авиасообщения еще на один месяц, до 31 октября. Об этом сообщило агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Ограничения, установленные на регулярное авиасообщение, продлены до конца октября. Исключение составят только рейсы из международного аэропорта Тбилиси в Мюнхен, Париж и Ригу, указано в сообщении ведомства.

Грузия возобновила авиасообщение с ФРГ, Францией и Латвией ранее в августе. Режим чрезвычайного положения ранее действовал в республике в связи с пандемией коронавируса, передает телеканал "360".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее в ходе встречи с секретарем ЦК Компартии Вьетнама Во Ван Тхыонгом обсудил вопросы авиасообщения. Глава города на Неве отметил актуальность двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщал iReactor.

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Автор: Юлия Яковлева
#рейсы #грузия #авиасообщение

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