Власти Грузии продлили приостановку регулярного авиасообщения до 31 октября
Грузинские власти решили продлить приостановку международного регулярного авиасообщения еще на один месяц, до 31 октября. Об этом сообщило агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Ограничения, установленные на регулярное авиасообщение, продлены до конца октября. Исключение составят только рейсы из международного аэропорта Тбилиси в Мюнхен, Париж и Ригу, указано в сообщении ведомства.
Грузия возобновила авиасообщение с ФРГ, Францией и Латвией ранее в августе. Режим чрезвычайного положения ранее действовал в республике в связи с пандемией коронавируса, передает телеканал "360".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее в ходе встречи с секретарем ЦК Компартии Вьетнама Во Ван Тхыонгом обсудил вопросы авиасообщения. Глава города на Неве отметил актуальность двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщал iReactor.