Турнир ММА в поддержку Шугалея завладел вниманием пользователей Сети

Соревнования в поддержку похищенного в Ливии россиянина Максима Шугалея завершились 11 сентября. За ходом боев в режиме онлайн следили более миллиона зрителей, которые высказали свое мнение в Сети по поводу мероприятия.

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) состоялся в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арена". Спортсмены из пяти разных стран выступили за скорое возвращение Шугалея домой. Они отметили, что соревновались ради его освобождения.

Более миллиона любителей ММА смотрели состязаний в прямом эфире. Сейчас пользователи Сети активно делятся своим мнением по поводу соревнований.

"Молодцы, мужики, поддержка нашим парням в Ливии точно нужна!" — заметил Геннадий Лазарев.

"Хорошо придумали, огласку явно большую даст, может и парней наших вытащат", — прокомментировала состязания Наталья Власова.

"Пора бы уже вытащить наших парней из плена, сколько шума вокруг этого!" — заявил Павел Коновалов.

Пользователь Сети Ольга Павленко поздравила спортсменов с победой и участием, отметив, что на соревнованиях не только выявили лучших бойцов, но и оказали мощную поддержку Шугалею. Это позволит "пробить стену" и повлиять на освобождение социолога из плена, уверены зрители.

Недавно на телеканале НТВ показали фильм "Шугалей-2", основанный на реальных событиях. Картина рассказывает историю похищенного боевиками в Ливии Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Также за освобождение граждан РФ выступили российские звезды, которые запустили флешмоб в социальных сетях с требованием вернуть социолога и переводчика домой.

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. До сих пор они находятся в тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.