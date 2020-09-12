РФПИ получил предложение от США о совместном производстве "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил предложение от США и ряда европейских стран о сотрудничестве в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Иностранные частные корпорации и инвестиционные фонды проявили интерес к идее совместного производства российской вакцины от COVID-19. Детали о компаниях, от которых поступил запрос, пока держатся в тайне, однако в течение двух недель стоит ждать объявлений, сообщает ТАСС.

"Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины", — отметил Дмитриев интервью газете Folha de S.Paulo.

Собеседник издания рад, что к американским коллегам наконец пришло осознание необходимости объединить усилия в борьбе против распространения опасного заболевания. Понимание к ним пришло вопреки развернутой в США политике очернения российской вакцины "Спутник V", подчеркнул Дмитриев.