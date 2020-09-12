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6:41   12 Сентября 2020
Политика

"День тишины" наступил в России накануне выборов

"День тишины" наступил в России накануне выборов

"День тишины" с запретом на любую агитацию в пользу партий и кандидатов наступил в России в ночь на субботу. Агитировать запрещено впредь до окончания голосования.

Исключение составляют только агитационные плакаты и баннеры, размещенные ранее. Однако они не должны размещаться менее чем в 50 метрах от избирательных участков.

Правила со следующего года поменяются. Так, правительство ранее в июле приняло поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, которые позволяют региональным комиссиям самостоятельно определять продолжительность голосования. Согласно нововведениям, "День тишины" будет объявляться накануне первого дня выборов; в четверг, если они трехдневные; в пятницу, если голосование двухдневное, пишет "Российская газета".

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Автор: Яна Либерман
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