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5:58   12 Сентября 2020
Политика

Американские СМИ раскрыли "новое оружие" Трампа

Американские СМИ раскрыли "новое оружие" Трампа

Американский лидер Дональд Трамп в своих заявлениях о новом ядерном оружии США, которого нет у России и Китая, мог подразумевать боеголовку малой мощности W76-2. Об этом говорится в материале, опубликованном в издании Popular Mechanics.

Президент США вряд ли имел в виду совершенно новый вид вооружений. Речь шла, скорее всего, о модифицированной боеголовке W76, которая имеет меньший заряд мощности.

Американский журнал отмечает, что разработка новых ядерных вооружений потребовала бы не только огромных финансовых затрат, но и не менее десятка лет, передает ТАСС.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #оружие

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