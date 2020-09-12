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5:43   12 Сентября 2020
Армия

Самолеты США пролетели близ российских островов в Восточно-Сибирском море

Самолеты США пролетели близ российских островов в Восточно-Сибирском море

Самолеты-бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer совершили полет над территориями вблизи российских островов в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщило Европейское командование американских вооруженных сил.

Три самолета B-1 Lancer совершили вылет с военного аэродрома в штате Техас. Бомбардировщики сразу после завершения миссии направились на авиабазу, расположенную на Аляске.

Американские ВВС провели тренировочный полет в воздушном пространстве над территорией Восточно-Сибирского моря вблизи Новосибирских островов, а также российского острова Врангель. Полет продолжался 14 часов, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#ввс #полет #b-1

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