Депутаты Госдумы закрепят в законе ежегодную индексацию всех пенсий

Госдума рассмотрит законопроект, призванный поспособствовать реализации поправки к Конституции РФ об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. Нововведения призваны защитить права работающих пенсионеров, пишут "Известия".

Заместитель председателя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев отметил, что ежегодная индексация пенсий является одним из положений Основного закона страны. Однако для реализации соответствующей поправки необходим закон, который бы также учитывал повышение размера выплаты работающим пенсионерам, подчеркнул депутат.

Законопроект направлен на отзыв в правительство. Об этом "Известиям" сообщил депутат Госдумы Михаил Емельянов.