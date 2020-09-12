Трамп пообещал подавить восстание несогласных с результатами выборов в США

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал подавить "беспорядки", если он будет переизбран на второй срок, а несогласные с результатами выйдут на улицу. Издание Daily Mail сообщает, что президент обещает подавить "восстание" за несколько минут.

Хозяин Белого дома в эфире канала Fox News ответил на вопрос ведущей Жанин Пирро, что он будет делать, если в ночь после выборов на улицы выйдут несогласные с результатами.

Трамп заявил, что будет воспринимать это как восстание. У него есть право очень быстро подавить выступления с использованием армии. Однако президент добавил, что он бы предпочел не делать этого, сообщает издание "Полит Россия".

Такой сценарий может произойти на самом деле 3 ноября, когда в США пройдут выборы президента. По данным опросов его оппонент от Демократической партии Джо Байден лидирует, как на национальном уровне, так и в ключевых штатах.