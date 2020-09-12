Восстановление космодрома "Морской старт" может начаться в этом году

Расположенный в порту Славянка (Приморский край) плавучий космодром "Морской старт" могут начать восстанавливать в ноябре этого года. Об этом на своем YouTube-канале сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Решение юридических вопросов может занять около двух месяцев, после чего будет возможность начать модернизацию "Морского старта", передает ТАСС. Рогозин отметил, что использование плавучего космодрома вместо площадок Байконур и Восточный для старта ракеты "Союз-5" позволит увеличить его грузоподъемность с 18 до 20 тонн.

Также Рогозин сообщил, что мобильность "Морского старта" позволит привлечь новые кадры для работы в Роскосмосе.