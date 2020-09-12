ФСБ начала проверку заявлений блогера Лебедева на экстремизм

Федеральная служба безопасности возбудила доследственную проверку в отношении блогера Артемия Лебедева по факту грубых заявлений в адрес черкесов и монумента "Родина-мать зовет". Своим мнением звезда поделился на YouTube-канале.

Рассказал об этом адвокат Владимир Слащев, который представляет интересы инициатора проверки председателя совета старейшин черкесской диаспоры в Москве Юрия Агрибова. Именно он обратился в правоохранительные органы из-за заявлений Лебедева.

В рамках доследственных мероприятий к делу были привлечены специалисты по психолого-лингвистическим исследованиям. Эксперты, чей стаж работы превышает 40 лет, заверили, что в высказываниях Лебедева можно усмотреть запрещенные признаки, пишет Sntat.ru.

"В этих словах усматриваются как признаки экстремизма, так и признаки унижения по национальному признаку и публичное оскорбление символов воинской славы России", — сказал Слащев.

Заявление с просьбой провести проверку высказываний блогера поступило в ФСБ 5 сентября. После чего ведомство автоматически приступило к выполнению необходимых мероприятий.

Недавно председатель общественного движения "Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского народа" Карачаево-Черкесской Республики Али Асланов заявил, что Лебедев задел не только представителей черкесской национальности и тех, кому дорог монумент. Он оскорбил людей, которые чтят память павших в Великой Отечественной войне, передает телеканал "360".