Турнир MMA в поддержку Шугалея онлайн посмотрело более миллиона человек

Трансляцию турнира по смешанным единоборствам (MMA), который прошел в Петербурге в поддержку плененного в Ливии российского социолога Максима Шугалея, посмотрело более миллиона человек онлайн. Соревнования прошли в пятницу.

Турнир по борьбе в смешанном стиле был организован в поддержку социолога Шугалея, который был похищен в мае прошлого года во время работы над исследованием в Ливии. Боец MMA Мари Садыгов посвятил свою победу на турнире российскому ученому.

Соревнования по единоборствам прошли в спортивном комплексе "Тинькофф Арена". На турнир приехали 20 спортсменов из пяти стран, которые показали 10 зрелищных боев. Онлайн-трансляцию поединков смотрело более миллиона пользователей, сообщает "ПолитЭксперт". Зрители поддержали исследователя и выразили надежду на его скорое возвращение на родину.

Шугалей был похищен в Ливии в мае 2019 года и вместе со своим переводчиком Самером Суйэфаном помещен в неофициальную тюрьму "Митига" в Триполи. Участники турнира MMA выступили за скорейшее освобождение россиян.