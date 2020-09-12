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2:48   12 Сентября 2020
Политика

РПЦ может внести в черный список лжесвященников из Сети

РПЦ может внести в черный список лжесвященников из Сети

Русская православная церковь может составить черный список из лжесвященников, которые под брендом РПЦ ведут блоги в интернете и собирают пожертвования. С такой инициативой выступили участники международной конференции в Переславле-Залесском.

Иерей Георгий Максимов заметил, что некоторые люди являются дезориентированными. Они слушают разных самозванцев. Все это, по словам Максимова, сопровождается сбором пожертвований, в том числе на строительство общин.

Информационные технологии можно использовать и во благо, отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Важно при этом также составлять списки мошеннических ресурсов, отметил он.

Максимов и сам выкладывает на YouTube видео с разоблачением самозванцев. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#рпц #легойда #лжесвященники

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