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2:10   12 Сентября 2020
Общество

Сторонник слоуфуда поддержал фразу папы римского об удовольствии от еды

Сторонник слоуфуда поддержал фразу папы римского об удовольствии от еды

Папа римский Франциск был прав, когда назвал удовольствие от занятия сексом и еды божественным. Такое заявление сделал глава конвиниума Slow Food Ulitka Виктор Майклсон.

Католическая церковь "никогда не была против радостей жизни, если они не греховны", отметил эксперт. По его мнению, и секс, и чревоугодие поддерживали, если в этом соблюдалась норма, передает телеканал "360".

"Наконец-то к нам пришел правильный папа римский", — считает Майклсон.

Папа римский не сказал ничего нового, он только подтвердил каноны, принятые у католиков, добавил эксперт. Он также предупредил, что для получения истинного удовольствия нужно потреблять качественные продукты и вкусно приготовленные. Майклсон предупредил, что даже самая полезная еда будет плохо усваиваться организмом, если не будет нравится человеку.

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Автор: Яна Либерман
#папа римский #еда #удовольствие

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