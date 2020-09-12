Сторонник слоуфуда поддержал фразу папы римского об удовольствии от еды

Папа римский Франциск был прав, когда назвал удовольствие от занятия сексом и еды божественным. Такое заявление сделал глава конвиниума Slow Food Ulitka Виктор Майклсон.

Католическая церковь "никогда не была против радостей жизни, если они не греховны", отметил эксперт. По его мнению, и секс, и чревоугодие поддерживали, если в этом соблюдалась норма, передает телеканал "360".

"Наконец-то к нам пришел правильный папа римский", — считает Майклсон.

Папа римский не сказал ничего нового, он только подтвердил каноны, принятые у католиков, добавил эксперт. Он также предупредил, что для получения истинного удовольствия нужно потреблять качественные продукты и вкусно приготовленные. Майклсон предупредил, что даже самая полезная еда будет плохо усваиваться организмом, если не будет нравится человеку.