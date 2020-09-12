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1:41   12 Сентября 2020
Армия

Рогозин рассказал о планах Роскосмоса на следующий год

Рогозин рассказал о планах Роскосмоса на следующий год

Роскосмос запланировал осуществить с космодрома Восточный около шести-семи запусков в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в опубликованном на его канале YouTube видео.

Общее количество запусков в дальнейшем будет постепенно только наращиваться, передает ТАСС.

"На следующий год мы планируем порядка шести-семи пусков с Восточного провести", — сообщил Рогозин.

Кроме того, директор Роскосмоса напомнил, что на 2021 год запланирован запуск автоматической станции "Луна-25". Также он настаивает на том, чтобы с космодрома Восточный осуществлялось преимущественное количество запусков ракетоносителей.

Восстановление запусков с космодрома Восточный запланировано на конец текущего года, о чем сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Пока за весь 2020 год не было осуществлено ни одного запуска с Восточного.

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Автор: Василий Пименов
#рогозин #роскосмос #Востоячный

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