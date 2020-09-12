Агила Салех обратился к жителям Ливии с заявлением о стремлении к перемирию

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех призвал народ Ливии к режиму полного прекращения огня. Также парламентарий поделился планами о создании единой власти.

Ливийский чиновник заявил, что лидер Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж со своей вооруженной группировкой захватил Центральный банк на севере страны. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Агила Салех считает, чтобы предотвратить голод в стране из-за разграбления ресурсов боевиками, нужно сформировать новую единую власть. Это может быть один из путей выхода из кризиса, также таким образом можно вернуть доверие ливийцев и международного сообщества к власти.

Глава палаты представителей в своем обращении призвал ПНС Ливии выполнить законные требования граждан, которые выходят на митинги в Триполи. Ливийцы требуют решить проблему необходимых коммунальных нужд и возвращения электричества в их дома.