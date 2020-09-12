Шлеменко пожелал Шугалею и его семье оставаться сильными и не терять веру

Русские никогда не оставят человека в беде, всегда поддержат и сделают все возможное для того, чтобы помочь, заявил российский боец Александр Шлеменко, комментируя идею проведения турнира ММА в поддержку российского социолога Максима Шугалея.

Мероприятие в честь россиянина проходило накануне, 11 сентября, в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арена". Поддержать Шугалея приехали порядка 20 бойцов из пяти разных стран.

Спортсмен в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) отметил, что любые испытания, уготованные судьбой, человек должен суметь преодолеть. Тогда он станет сильнее духом и телом. Сейчас абсолютно все спортивное сообщество поддерживает Шугалея и переживает за него, веря в его скорое освобождение из плена ливийских боевиков.

"Мы русские люди. Мы привыкли. Потому что мы сильные в первую очередь, поддерживаем слабых или тех, кто находится в сложной ситуации", — объяснил Шлеменко.

История российского ученого Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана легла в основу сюжета картин "Шугалей" и "Шугалей-2". Премьера новой части фильма прошла 6 сентября на телеканале НТВ. Лента призвана привлечь внимание мирового сообщества к беспределу, творящемуся в Ливии с подачи западных структур и Правительства национального согласия (ПНС), в водоворот которого попали соотечественники. Уже больше года они находятся в плену в чужой стране.