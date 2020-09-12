ЦИК не возражает против ночных дежурств недоверчивых наблюдателей

Недоверчивым наблюдателям можно устраивать поочередное дежурство возле мест, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями. Об этом заявила председатель Центральной избирательной Комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

На избирательных участках постоянно находятся наблюдатели, установлено видеонаблюдение, ведется видеорегистрация мест, где хранятся бюллетени. Если некоторые наблюдатели этим мерам не доверяют, то они могут организовать поочередное дежурство ночью, сидеть у помещения с сейф-пакетами с бюллетенями. Об этом глава ЦИК заявила в эфире телеканала "Россия-24", передает РИА Новости.

В России 11 и 12 сентября 2020 года проходит досрочное голосование по более чем девяти тысячам избирательных кампаний на всех уровнях в 83-х субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. В ходе выборов будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.