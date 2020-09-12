Оснований для вмешательства ЦИК РФ в выборы в Республике Коми нет

ЦИК РФ не увидел нарушений на выборах в Республике Коми, требующих реакции. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Общее число наблюдателей на выборах в регионе составляет 1,8 тысячи. ЦИК РФ отмечает, что сообщений о нарушениях не поступало.

Корреспонденты ФАН, находясь на местах, заметили пренебрежение мерами защиты в период эпидемии коронавируса. Также они зафиксировали агитацию возле участков, случаи отказа регистрировать без направлений членов комиссии, а также отказ предоставлять акты к сейфам. Журналисты отмечают, что на одном из участков задержали мужчину с бюллетенями.

Представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко в беседе с ФАН заявил, что за первый день жалоб на выборный процесс в республике не поступало. По его словам, все решается на местах. При этом поступали вопросы технического характера.

Председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев сообщил агентству, что пока явка масштабами не порадовала — проголосовали 39% избирателей. По его словам, такая явка традиционна для республики и связана с оттоком населения.