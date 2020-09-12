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0:54   12 Сентября 2020
Общество

Первая партия "Спутника V" была направлена в регионы РФ

Первая партия "Спутника V" была направлена в регионы РФ

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время поступит в российские регионы. Об этом сообщили в Минздраве РФ, добавив, что первая партия уже направлена в регионы.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" была разработана учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ. Она стала первой зарегистрированной в мире.

Одновременно с этим специалисты Минздрава РФ планируют отработать транспортировку препарата в субъекты страны. Также будет налажено проведение вакцинации от вируса россиян из категории повышенного риска, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#регионы #минздрав рф #вакцина

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