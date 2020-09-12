Боец Садыгов посвятил победу на турнире ММА социологу Шугалею

Боец смешанных единоборств (MMA) Мири Садыгов одержал победу в поединке, которую посвятил плененному в Ливии российскому социологу Максиму Шугалею. Садыгов заявил, что провел бой для того, чтобы Шугалея как можно скорее выпустили из ливийской тюрьмы.

Турнир по смешанным единоборствам прошел в пятницу в Санкт-Петербурге. Мероприятия было организовано в поддержку российского социолога Максима Шугалея, который весной прошлого года был похищен во время работы над исследованием в Ливии и помещен в неофициальную тюрьму.

Садыгов в поединке в легком весе одержал победу над своим соперником Нуржигитом Караевым. Боец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что провел поединок в честь Шугалея.

"Сегодняшний бой мы провели в честь Максима Шугалея, чтобы его выпустили", — рассказал спортсмен ФАН.

Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном был похищен в Ливии, где боевики до сих пор удерживают их в неофициальной тюрьме "Митига". Россиянам до сих пор не предъявили обвинения.