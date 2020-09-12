Сопровождавшая Навального в день "отравления" Певчих имела доступ к ядам

Признанный в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) скрывал своего фактического "главу отдела расследований", которым оказалась Мария Певчих. До того как прийти в ФБК, она работала ассистентом одного из членов британского парламента.

Либеральные СМИ неоднократно заявляли, что "главой отдела расследований" ФБК является Георгий Албуров, однако 11 сентября, из расследования Pravda.ru стало известно, что фактически эту должность занимает Певчих, передает Федеральное агентство новостей.

О том, что Певчих планировали официально устроить в качестве "главы отдела расследований" еще в 2013 году на условиях анонимности рассказал один из представителей ФБК.

"Да, поначалу мы с Машей сотрудничали. Алексей в 13-м предложил ей работу на ФБК, но потом от этой идеи отказались, потому что она слишком много запросила", — заявил источник.

Певчих может быть причастна к "отравлению" главы ФБК, блогера Алексея Навального. Именно она сопровождала его в тот день, когда ему стало плохо. Кроме того, ее отец Константин Певчих является владельцем лаборатории в Москве, что дает основания полагать, что у него есть доступ к разным химическим веществам. Есть вероятность, что он мог передать своей дочери яд.

На данный момент полиция устанавливает местоположение Певчих. Известно, что она сбежала от дачи показаний в Германию, на самолете, который транспортировал Навального.

Недавно правительство Германии заявило, что блогер якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Однако, как сообщили в МИД РФ, немецкие власти так и не предоставили РФ ответ по официальному запросу о сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в прояснении обстоятельств инцидента с Навальным, поэтому ждет информацию от ФРГ.