Вопрос возвращения российского социолога Максима Шугалея на родину продолжает оставаться одним из первоочередных — за судьбу исследователя переживают многие.

Заявил об этом председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский. Он в беседе с журналистом "Слово и дело" подчеркнул, что ему не терпится увидеть российского ученого лично. Все спортивное сообщество поддерживает Шугалея и желает ему скорейшего возвращения в Россию.

"Я надеюсь, что наши политики договорятся и вернут нашего заслуженного профессора, заслуженного человека обратно к его родным и близким", — отметил Казанский.

В поддержку плененного в Ливии более года назад россиянина 11 сентября состоялся турнир М-1 Online Selection. Состязания прошли в Санкт-Петербурге на "Тинькофф Арене". Спортсмены из пяти стран приехали с целью выразить свою поддержку Шугалею.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан в 2019 году отправились в рабочую поездку в ливийскую столицу. Туда они приехали для проведения социологического опроса, но, несмотря на наличие всех разрешающих документов, граждан РФ незаконно пленили местные боевики и поместили их в частную тюрьму "Митига".