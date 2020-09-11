"Он вернется на родину": боец Гаджибабаев поддержал плененного в Ливии Шугалея

Ситуация, которая произошла с российскими сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем и Самером Суйэфаном, завершится хорошо. Такое заявление сделал азербайджанский боец Заур Гаджибабаев.

Гаджибабаев в пятницу, 11 сентября, выиграл в поединке против Исмаила Сагова на турнире ММА в поддержку Максима Шугалея. Мероприятие прошло на "Тинькофф Арене" в Санкт-Петербурге. Поддержать социолога участием в турнире решили 20 спортсменов из пяти различных государств.

Прошедшее состязание призвано обратить внимание на ситуацию с сотрудниками ФЗНЦ. Азербайджанский боец заявил, что мероприятие ему точно запомнится. Он уверен, что Шугалей обязательно вернется в Россию, передает Федеральное агентство новостей.

"Я знаю, что это связано с некими политическими моментами. Я думаю, что все хорошо закончится. В его пользу, что он вернется на родину", — отметил Гаджибабаев.

Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были взяты в плен ливийскими боевиками в прошлом году. По сей день они находятся в заключении в неофициальной тюрьме "Митига". В поддержку работников ФЗНЦ вышло два фильма "Шугалей" и "Шугалей-2".