Минобороны РФ: боевики планируют очередную провокацию в Сирии

Провокация с использованием отравляющих веществ готовится террористами в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно их данным, боевики планируют свой очередной акт провокации в южной зоне города Идлиб.

Недавно стало известно, что в результате нападения террористов на патруль Сирийской Арабской Армии (САА), на юге провинции Ракка, погиб один из офицеров. Кроме того, боевики ранили еще трех солдат САА. Предположительно атака была организована террористами запрещенной на территории РФ организацией "Исламское государство".