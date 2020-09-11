Спортсмены из пяти стран поддержали Шугалея на турнире М-1 Selection Online

Турнир по единоборствам в смешанном стиле М-1 Selection Online прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в поддержку российского социолога Максима Шугалея, похищенного во время работы над исследованием в Ливии.

Соревнования прошли в пятницу, 11 сентября, в спортивном комплексе "Тинькофф Арена". Поддержать Максима Шугалея в Северную столицу приехали 20 спортсменов из пяти стран. На мероприятии выступили и ветераны турниров M-1 Challenge, и молодые спортсмены.

Главным событием вечера стал бой с участием Заура Гаджибабаева, спортсмена из Азербайджана, чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии WAMMA. В турнире М-1 Selection Online, помимо гостей из стран СНГ, также приняли участие бойцы из Республики Коми Вадим Малыгин и Виталий Чесноков. Спортсмены рассказали о том, как они готовились к поединкам, в интервью Федеральному агентству новостей.

Звезды российской эстрады, политические деятели, популярные блогеры и другие знаменитости также приняли участие в акции "Русские не сдаются!". Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к сложной ситуации, в которой оказался российский ученый.