Доктор Мясников назвал причину «досужих домыслов» о 20 сентября

Слухи о том, что с 20 сентября в России может быть вновь введен режим самоизоляции из-за якобы приближающейся второй волны эпидемии коронавируса, не имеет под собой никакой медицинской составляющей.

Об этом в интервью изданию «Вести.Ru» заявил известный российский врач, автор нескольких книг и телеведущий Александр Мясников, комментируя активно распространяющиеся в социальных сетях слухи о том, что россиян с 20 сентября могут вновь «запереть» на самоизоляцию, чтобы остановить распространение второй волны эпидемии COVID-19.

По мнению врача, эти «досужие домыслы» связаны с психологическим напряжением населения, особенно людей старшего поколения, а также с их привычкой никому не доверять.

Также Мясников призвал не «зомбировать» людей и не манипулировать ничего не говорящими цифрами по COVID-19, особенно в том случае, когда речь идет о бессимптомных случаях заболевания.

По словам врача, информация на этот счет до людей доносится «принципиально неправильно», так как статистика заболеваемости указывает лишь на активное тестирование населения, а значит выявление бессимптомных заболевших – это позитивный момент.

«Нам говорят: столько-то заболевших выявлено, и я не понимаю, почему так делается, — удивился доктор. — цифры говорят только о том, что выявлено столько-то людей с положительными тестами».

При этом Мясников предположил, что число инфицированных коронавирусной инфекцией гораздо больше, чем показывает статистика, просто среди них большое число бессимптомных случаев. Возможно, в России коронавирусом уже переболели порядка 20 миллионов человек, предположил врач.

«Коронавирус идет по Земле и завоевывает коллективный иммунитет», — подчеркнул он.

А в статистике по заболеваемости COVID-19, по его словам, важны лишь два показателя: сколько человек в настоящее время находится в реанимации и сколько скончалось.

Коронавирус вошел в нашу жизнь, добавил доктор Мясников в заключение, и уже никуда из нее не денется. Поэтому надо учиться жить с ним, вакцинироваться и вырабатывать коллективный иммунитет. Но вакцинация, по его словам, это не быстрый процесс, тем более, что вирус мутирует и, возможно, вакцину придется дорабатывать. На появление коллективного иммунитета, считает врач, уйдут годы.

Напомним, ранее Александр Мясников рассказал, что вступил в ряды добровольцев, которые принимают участие в финальном тестировании российской вакцины от коронавируса. 11 сентября доктор в своем авторском Telegram-канале рассказал, что после вакцинации у участников испытаний могут проявиться побочные эффекты – тошнота, головная боль, озноб или повышенная температура тела, а также аллергические реакции или снижение аппетита. Однако у него лично, по словам доктора Мясникова, на второй день после вакцинации, нет ничего из этого списка.