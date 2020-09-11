Рабочая группа ОП продолжает активно разоблачать фейки о выборах в РФ

Члены рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверных данных в Сети обнаружили новые данные о Едином днем голосования, которые не соответствуют действительности.

Видеоматериал о якобы нарушении на УИК в поселке Тельмана во время выборов губернатора Ленинградской области был опубликован в Telegram-канале "МБХ-медиа". Опубликованные данные свидетельствовали о том, что один из избирательных участков находится на территории строительной площадки ТЦ "Алмаз".

"Два избирательных участка — №909 и 959 — действительно располагаются на территории торгового центра. Однако проведенные ранее проверки МЧС и полиции заключили, что помещения не представляют угрозы для безопасности избирателей", — опроверг информацию член Общественной палаты Александр Малькевич.

Здание нового торгового центра на данный момент не введено в эксплуатацию. Однако для организации на его территории были созданы все условия для проведения избирательного мероприятия, сообщил Малькевич со ссылкой на председателя ТИУ Тосненского района региона.

Жители Москвы начали активно голосовать онлайн. Явка в первый день составила 75%. Москвичи активно участвуют в муниципальных выборах. Данные предоставили специалисты электронного штаба по наблюдению за голосованием. Регистрация на избирательное мероприятие в указанном формате в Марьино и Бабушкинском районах проходила в период с 29 июля до 7 сентября.