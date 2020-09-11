Глава "Русфайтерс": воля к победе объединяет участников турнира ММА и Максима Шугалея

Участников турнира M-1 Selection и пленного социолога Максима Шугалея объединяет воля к победе, заявил президент спортклуба "Русфайтерс" Алексей Жернаков, комментируя спортивное мероприятие.

Турнир M-1 Selection online организован в поддержку Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" после похищения.

Спортсмены решили оказать поддержку Максиму и Самеру, чтобы придать огласке ситуацию, в которую попали россияне. Турнир проходит в Петербурге на "Тинькофф Арене", сообщает Nation News.

Бойцы Шермухаммад Мухамаджанов и Виталий Чесноков показали зрелищный бой. Сначала преимущество было на стороне Мухамаджанова, но позже Чесноков одержал победу. Как рассказал Жернаков, спортсменов и Максима Шугалея объединяет воля к победе. Мероприятие должно привлечь внимание общественности, и перед всеми стоит важная задача — поддержать россиян и поспособствовать их скорейшему освобождению, заключил Жернаков.

Наблюдать за поединком можно в онлайн-режиме.