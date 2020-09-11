Газопровод "Сила Сибири — 2" компенсирует России потери в Европе

Россия сможет минимизировать убытки от возможного снижения спроса на газ в европейских странах благодаря строительству газопровода "Сила Сибири — 2", пишет китайское издание Sina.

"Газпром" уже приступил к проектированию нового маршрута транспортировки голубого топлива, который соединит западную и восточную газотранспортные сети России, а также увеличит экспорт в Китай. Поставки смогут покрыть не только западные и прибрежные регионы КНР, как это сейчас позволяет делать "Сила Сибири", но и центральные.

Аналитики считают, что благодаря будущему трубопроводу РФ сможет при необходимости перенаправить газ с Ямала (европейское направление) на восток. Альтернативные варианты экспорта сведут к минимуму риски и дадут возможность влиять на стоимость газа в Европе.

Согласно тексту статьи Sina, перевод которого публикует "ПолитРоссия", Поднебесная в дальнейшем будет только наращивать закупки российского газа. Если спрос европейских потребителей упадет, именно китайский рынок окажется для РФ главным.