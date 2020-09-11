Подъем коронавируса не повлечет новых ограничений в России

Речи о второй волне коронавирусной инфекции не может быть, так как первая еще не закончилась. В то же время серьезных ограничений больше не предвидится.

Мнение высказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации и директор Института общественного здоровья имени Эрисмана Николай Брико, передает телеканал "360". Волна заболевания предполагает следующую схему: в начале наблюдается подъем, затем пик, после чего фиксируется снижение и падение практически до минимального уровня.

"У нас в стране тоже не было какого-то минимального уровня. Да, был подъем, потом снижение. Сегодня меньше, чем это было в июне, во второй половине мая", — рассказал Брико.

При этом маловероятно, что будут введены новые ограничения, считает медик. Коронавирус станет одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. То же самое произошло с гриппом H1N1, заметил специалист. Также он верит, что серьезного ухудшения ситуации не будет.