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20:45   11 Сентября 2020
Общество

Подъем коронавируса не повлечет новых ограничений в России

Подъем коронавируса не повлечет новых ограничений в России

Речи о второй волне коронавирусной инфекции не может быть, так как первая еще не закончилась. В то же время серьезных ограничений больше не предвидится.

Мнение высказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации и директор Института общественного здоровья имени Эрисмана Николай Брико, передает телеканал "360". Волна заболевания предполагает следующую схему: в начале наблюдается подъем, затем пик, после чего фиксируется снижение и падение практически до минимального уровня.

"У нас в стране тоже не было какого-то минимального уровня. Да, был подъем, потом снижение. Сегодня меньше, чем это было в июне, во второй половине мая", — рассказал Брико.

При этом маловероятно, что будут введены новые ограничения, считает медик. Коронавирус станет одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. То же самое произошло с гриппом H1N1, заметил специалист. Также он верит, что серьезного ухудшения ситуации не будет.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #минздрав #ограничения #коронавирус

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