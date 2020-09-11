Американская компания отказалась поставлять газ Украине

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Киевом, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около пяти млрд куб. м ежегодно.

«Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было», – заявила Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве.

Глава украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Правительство страны в конце мая 2020 года одобрило меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports ради поставок американского сжиженного природного газа на Украину. Также рассматривали возможность развития газовой инфраструктуры с Польшей.

Киев и Вашингтон договорились поставлять газ через Польшу для дальнейшей транспортировки в ​​европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заверял, что объем газа составит шесть-восемь млрд куб. м ежегодно.

«Мы уже подписали письмо о намерениях с американской компанией Louisiana natural gas Exports. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически требуется определенное время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», — говорил Чижик.

По информации, которую обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, меморандум о сотрудничестве предусматривал, что поставки LNG обойдутся в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум о сотрудничестве, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким ПХГ. Также финансирование проекта включало поддержку американских и европейских правительственных учреждений.

Предполагалось, что окончательные соглашения включат долгосрочный договор на поставку сжиженного природного газа из США на Украину, договор о хранении газа в украинских ПХГ, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.