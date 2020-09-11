Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:02   11 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Американская компания отказалась поставлять газ Украине

Американская компания отказалась поставлять газ Украине

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Киевом, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около пяти млрд куб. м ежегодно.

«Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было», – заявила Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве.

Глава украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Американская компания отказалась поставлять газ Украине

Правительство страны в конце мая 2020 года одобрило меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports ради поставок американского сжиженного природного газа на Украину. Также рассматривали возможность развития газовой инфраструктуры с Польшей.

Киев и Вашингтон договорились поставлять газ через Польшу для дальнейшей транспортировки в ​​европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заверял, что объем газа составит шесть-восемь млрд куб. м ежегодно.

«Мы уже подписали письмо о намерениях с американской компанией Louisiana natural gas Exports. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически требуется определенное время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», — говорил Чижик.

Американская компания отказалась поставлять газ Украине

По информации, которую обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, меморандум о сотрудничестве предусматривал, что поставки LNG обойдутся в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум о сотрудничестве, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким ПХГ. Также финансирование проекта включало поддержку американских и европейских правительственных учреждений.

Предполагалось, что окончательные соглашения включат долгосрочный договор на поставку сжиженного природного газа из США на Украину, договор о хранении газа в украинских ПХГ, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #украина #газ #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...