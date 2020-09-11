Алкоголь в РФ могут начать продавать в специальных магазинах

Продажу алкоголя вне специальных магазинов могут запретить в России. С таким предложением выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Речь идет о пяти регионах Дальнего Востока. Член ОП РФ направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести спецмагазины для продажи алкоголя за пределы города. Такой способ практикуют некоторые европейские страны. Хамзаев убежден, что инициатива позволит обезопасить граждан от чрезмерного употребления спиртного.

"Алкоголь, к сожалению, сегодня является катализатором многих социальных бед и последствий", — напомнил эксперт.

Введение такого ограничение может спровоцировать рост спроса на "напитки" типа "Боярышник". Предотвратить это сможет слаженная работа сотрудников МВД, заверил Хамзаев. В первую очередь власти намерены отталкиваться от защиты граждан, а не от экономических целей. Поэтому необходимо выстроить грамотную систему сбыта алкоголя, передает телеканал "360".