Варшава вообразила "угрозу" от других стран, мечтая о былом величии и присоединении территорий, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

По его словам, Польша когда-то действительно являлась мощной империей, с который было принято считаться, но эти времена давно прошли. Варшава регулярно поддерживает мифы об "угрозе", боится "объединения" РФ и Белоруссии и просит у США защиты. Это доказывает, что у поляков имеются амбиции, которые далеки от реальности, рассуждает эксперт.

Сейчас Польша живет очень неплохо на фоне большинства стран Восточной Европы, где имеются серьезные проблемы. Вероятно, от избытка комфортной жизни Варшава вообразила, что может стать "сверхдержавой", пишет "Экономика сегодня". Благополучие усиливает имперские амбиции, и поляки стали мечтать о землях России, Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, совершенно серьезно полагая, что когда-то их получат, говорит Межевич. Однако такая позиция ведет к тому, что Польша сама себе выкопает яму: ее могут ожидать экономические или политические потрясения, которые развеют польские мечты и иллюзии, резюмирует эксперт.