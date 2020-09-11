Новым сокамерником Ефремова может стать его же адвокат

Член Совета по правам человека рассказала, что привлечение лжесвидетелей к "делу Ефремова" может обернуться для адвоката Эльмана Пашаева уголовной ответственностью. Собеседница заявила, что защитник даже может оказаться в одном СИЗО с актером.

Адвокат Эльман Пашаев, который защищал интересы Михаила Ефремова, может стать новым сокамерником актера. Об этом заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, пишет "Комсомольская правда".

Она отметила, что юрист может отправиться за решетку, если докажут его вину в привлечении лжесвидетелей. Речь идет о том, что Пашаев мог подговаривать очевидцев аварии давать фиктивные показания, вводя в заблуждение суд.

"Говорят, возможно, то, что они говорили — это как раз было лжесвидетельство, и это статья Уголовного кодекса", — уточнила эксперт.

Во время судебных разбирательств по делу ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, которое устроил Михаил Ефремов, Эльман Пашаев вызывал свидетелей. Те настаивали на том, что актер в момент трагедии не сидел за рулем своей иномарки. Минюст Россиии, в свою очередь, заявил о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, так как юрист проигнорировал профессиональную этику.