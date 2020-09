Дешевый средиземноморский газ «убьет» НАТО

Североатлантический Альянс, в составе которого — преимущественно западные страны, начинает постепенно сдавать свои позиции, оставаясь альянсом только по своему названию. Об этом можно говорить в свете недавних событий, а именно назревающего конфликта по поводу прав на территориальные воды Восточного Средиземноморья.

В настоящий момент Турция проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, что вызывает обеспокоенность у Греции. В этой связи в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. В ходе нее было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, стремление Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море может стать причиной военного конфликта.

Существующая напряженность между Турцией и Грецией, на самом деле, является частью более масштабного конфликта. В него вовлечены также Израиль, Египет, Кипр, Франция, Ливия и другие государства Средиземноморья и Европы. Между тем, США и Россия этот список не пополняют, хотя для последней исход конфликта имеет большое значение. В зависимости от результата РФ может либо приобрести, либо потерять влияние в экономической сфере.

Дешевый газ Израиля — альтернатива российскому

Ранее между Турцией и Грецией уже возникал конфликт — в 1974 году. Тогда турецкие вооруженные силы вторглись на территорию северного Кипра.

Нынешние разногласия были обусловлены соглашением, подписанным второго января 2020 года премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его коллегами: греком Кириакосом Мицотакисом и киприотом Никосом Анастасиадисом. Документ предусматривает прокладку трубопровода EastMed. После того, как он вступит в эксплуатацию, по прогнозам экспертов, Европа будет снабжена израильским природным газом из Левантийского нефтегазоносного бассейна.

Газовая «удавка» для Европы

В проекте трубопровода EastMed заинтересован ряд европейских стран. По мнению наблюдателей, в случае его реализации Европа выиграет как экономически, так и геостратегически. Дешевый израильский газ станет альтернативой российскому. Последний сегодня поступает в Западную Европу по двум трубопроводам: «Северному потоку» через Балтийское и «Турецкому потоку» через Черное море.

#Information: ???? #EastMed Gas Forum Statute will be signed September 22. ???? The forum evolves into a permanent international organization, while #USA & #France will have an observer status. #Egypt, #Cyprus, #Israel, #Greece, #Palestine & #Jordan Reported by: @g_mastropavlos pic.twitter.com/jaIhSz0RSY