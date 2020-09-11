Дешевый средиземноморский газ «убьет» НАТО

Североатлантический Альянс, в составе которого — преимущественно западные страны, начинает постепенно сдавать свои позиции, оставаясь альянсом только по своему названию. Об этом можно говорить в свете недавних событий, а именно назревающего конфликта по поводу прав на территориальные воды Восточного Средиземноморья.

Раймо Йормалайнен Дешевый Средиземноморский природный газ может означать конец для альянса НАТО Это странное и беспрецедентное зрелище, когда такие страны, как Израиль, Греция, Египет, Ливия, Турция и другие претендуют на Средиземноморье, https://t.co/uPKvi2s3YW — Semyon Svetlov (@elvis1962) September 10, 2020

В настоящий момент Турция проводит геологоразведочные работы в Средиземном море, что вызывает обеспокоенность у Греции. В этой связи в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. В ходе нее было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

‼ #Турция перебросила к границам #Греции около 40 тяжелых танков. В последние дни напряженность между Турцией и Грецией резко обострилась из-за геологических исследований турецким научным судном морского шельфа, который Греция объявила своим pic.twitter.com/ejtIzVSyAJ — Kavkaz Center (@newkc14) September 5, 2020

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, стремление Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море может стать причиной военного конфликта.

«Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта», — передает слова политика агентство Anadolu.

Существующая напряженность между Турцией и Грецией, на самом деле, является частью более масштабного конфликта. В него вовлечены также Израиль, Египет, Кипр, Франция, Ливия и другие государства Средиземноморья и Европы. Между тем, США и Россия этот список не пополняют, хотя для последней исход конфликта имеет большое значение. В зависимости от результата РФ может либо приобрести, либо потерять влияние в экономической сфере.

Дешевый газ Израиля — альтернатива российскому

Ранее между Турцией и Грецией уже возникал конфликт — в 1974 году. Тогда турецкие вооруженные силы вторглись на территорию северного Кипра.

В 1974 г. на Кипре произошел военный переворот. В ответ турецкая часть Кипра объявила о суверенитете. Конфликт поддержали Турция и Греция. В итоге республику разделили на две части буферной зоной и вели силы ООН. Аэропорт Никосии попал в буферную зону. И время остановилось. pic.twitter.com/3qQkVBmP0C — Пэт Люра (@Pet_lyra) September 5, 2020

Нынешние разногласия были обусловлены соглашением, подписанным второго января 2020 года премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его коллегами: греком Кириакосом Мицотакисом и киприотом Никосом Анастасиадисом. Документ предусматривает прокладку трубопровода EastMed. После того, как он вступит в эксплуатацию, по прогнозам экспертов, Европа будет снабжена израильским природным газом из Левантийского нефтегазоносного бассейна.

Газовая «удавка» для Европы

В проекте трубопровода EastMed заинтересован ряд европейских стран. По мнению наблюдателей, в случае его реализации Европа выиграет как экономически, так и геостратегически. Дешевый израильский газ станет альтернативой российскому. Последний сегодня поступает в Западную Европу по двум трубопроводам: «Северному потоку» через Балтийское и «Турецкому потоку» через Черное море.

Кроме того, по статистике, на российскую энергетическую компанию «Газпром» приходится около 40% европейского рынка природного газа. Это позволяет Москве удерживать свое влияние в экономике и политике. Некоторым странам, особенно Франции, выгодно освободиться от монополии России в сфере энергетики, которую они называют экономической «удавкой».

Израильский газопровод EastMed не только вызвал недовольство в Турции, которая была исключена из соглашения, но и обеспокоил Россию, поставляющую природный газ в Европу частично через Турцию. Кроме того, он укрепил позиции Израиля, предоставив ему возможность ускорить свою интеграцию в ЕС.

Однако создание альянса во главе с Израилем предвидели. Так, в конце ноября 2019 года Турция и Ливия подписали соглашение о морской границе. Документ предоставил Анкаре доступ к территориальным водам Ливии, фактически позволив Турции претендовать на исследование газовых месторождений в обширном регионе вплоть до Сирии. Подобную «исключительную экономическую зону» Европа не приемлет, поскольку она может нарушить планы, связанные с EastMed, и изменить геополитическую обстановку, которая по большей части определяется Европой и контролируется НАТО.

НАТО слабеет

На подъеме НАТО находился с момента своего основания в 1949 году. Он оставался мощным и единым даже после распада СССР в 1991 году и роспуска Варшавского договора, несмотря на то, что изначальный смысл о победе над Советами исчез. Иракская война 1991 года стала первым проявлением новой миссии НАТО при отсутствии глобального противника. Вторая же война в Ираке ознаменовала гибель альянса, поскольку ни одна из поставленных целей в этом конфликте не была достигнута. Тогда США обратились к Азии. Важно было замедлить военную экспансию Китая в Тихом океане.

Группа экспертов НАТО обсудит реформу альянса. Обсуждение реформ в альянсе началось после того, как президент Франции Макрон констатировал "гибель головного мозга" у НАТО. Он, в частности, раскритиковал слабую координацию между США и Европой. pic.twitter.com/NuU3VAe53T — M.News World (@mnews_world_ru) March 31, 2020

Ливийский конфликт 2011 года обнажил последствия вывода войск США с Ближнего Востока. Тогда Америка оказалась вовлеченной в конфликт, который контролировался менее влиятельными в военном отношении членами НАТО — Италией, Францией, Великобританией. Североатлантический Альянс, утратив свою полезность в глазах США, перешел к Франции, которая продолжает за него бороться.

Сегодня целый ряд стран (Израиль, Греция, Египет, Ливия, Турция) претендуют на ресурсы региона. В это же время НАТО делает попытки предотвратить открытую войну между членами альянса. При этом, если Франция и Германия берут на себя руководство НАТО, то Америка остается безучастной к этой проблеме.